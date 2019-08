Cathy Hummels (31) ist im Umzugsstress! Die Frau von Fußballstar Mats Hummels (30) hat in diesen Tagen allerhand zu tun: Sie, Mats und Sohnemann Ludwig (1) ziehen offenbar in eine neue Bleibe! Ob ihr Wohnungswechsel etwas mit Mats' Job zu tun hat? Immerhin spielt der Kicker in der kommenden Saison bei Borussia Dortmund und kehrt damit Bayern München den Rücken. Macht sie sich also gerade auf ins Ruhrgebiet?

Im Promiflash-Interview verriet Cathy kürzlich, dass sie und ihre Männer schon fleißig auf Wohnungssuche in der Pott-Metropole seien – gut möglich also, dass sich das Trio nun endgültig vom Süden Deutschlands verabschiedet. "Bye Bye Schwabingen", hieß es kürzlich in einer Instagram-Story, in der Möbel aus ihrer Wohnung im bekannten Münchner Stadtteil mit einem Kran aus der Wohnung rausbugsiert wurden. Neueste Fotos auf ihrem Profil zeigen Cathy außerdem beim Ausmisten ihrer Klamotten, beim Packen der Kartons sowie bei einer kurzen Verschnaufpause auf dem Spielplatz mit Söhnchen Ludwig.

Ob Cathy die Zelte gerade komplett in der bayerischen Landeshauptstadt abreißt oder nur von einem Münchner Bezirk in den anderen umsiedelt, wird nicht so ganz deutlich. Fakt ist: Weil sich Mats schon in der Vorbereitungsphase für seinen neuen Klub befindet, führen die beiden seit Kurzem eine Art Fernbeziehung.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Juli 2019

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels beim Ausmisten für ihren Umzug im Juli 2019

Splash News Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

