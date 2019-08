Cristiano Ronaldo (34) zieht um! Der Fußballstar legt viel Wert auf Luxus – das ist mittlerweile mehr als bekannt: So verbringt er seinen Urlaub gerne mal auf einer riesigen Jacht vor der französischen Küste oder leistet sich den teuersten Wagen der Welt. Nun stand ein weiteres Prachtstück auf seiner Einkaufsliste: Der erfolgreiche Kicker gönnte sich jetzt ein neues Eigenheim für satte 1,5 Millionen Euro!

Wie Bild weiß, hat sich der Juventus Turin-Star eine Immobilie in der spanischen Stadt Marbella ausgesucht. Für seine neue Bleibe hat er ziemlich tief in die Tasche gegriffen: In dem Preis von über einer Million Euro sind ein Kinosaal, ein Pool mit Aussicht und Fitnessräume enthalten. Übrigens hat es nicht nur Ronaldo in die gefragte Gegend in Andalusien verschlagen: Der MMA-Kämpfer Conor McGregor (31) wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft.

Dass Cristiano gerne die Spendierhosen anhat, bewies er einmal mehr während seines Urlaubs im Juni: Weil die Mitarbeiter eines griechischen Hotels ihm und seinen Liebsten die Paparazzi vom Leib gehalten hatten, ließ der Familienvater ein großzügiges Trinkgeld von 20.000 Euro springen!

