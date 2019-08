Vor wenigen Tagen schockierte diese schreckliche Tat die Welt! Die russische Beauty-Influencerin Ekaterina Karaglanova wurde vergangenen Montag tot in ihrer Wohnung aufgefunden – sie war auf grausame Art und Weise ermordet worden. Nachdem die Leiche der jungen Frau nackt in einem Koffer entdeckt wurde, kam schnell der Verdacht auf, dass es sich bei dem Täter um den Ex-Freund des Internet-Stars handeln würde. Ihm wurde vorgeworfen, seine ehemalige Partnerin aus Eifersucht umgebracht zu haben. Nun hat Maxim Gareyev die Tat tatsächlich gestanden.

Einem Fox News-Bericht zufolge soll der Verdächtige in einem Video zugegeben haben, dass er mindestens fünfmal auf seine ehemalige Partnerin eingestochen habe. "Sie hat mich immer wieder beleidigt und mich in meiner sexuellen Würde gedemütigt", stellte Maxim klar. Nun bereue er sein Handeln allerdings und kündigte an, mit der Polizei kooperieren zu wollen. Das Magazin berichtet weiter, dass der Täter sich bei einem Gerichtstermin offenbar auch direkt an die Familie des Opfers gewandt hatte. "Ich schäme mich vor mir selbst", soll der 32-Jährige dort zu Katharinas Angehörigen gesagt haben.

Nachdem die Eltern der angehenden Ärztin, die ihren erfolgreichen Instagram-Account nur als Hobby betrieben hatte, mehrere Tage nichts von ihrer Tochter gehört hatten, alarmierten sie die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Täter sein Opfer aber wohl schon erstochen, ausgezogen und in dem Gepäckstück platziert. Bereits kurz nach Bekanntwerden des tragischen Mordes wurde Maxim in Untersuchungshaft gesteckt.

Instagram / katti_loves_life Influencerin Ekaterina Karaglanova

Instagram / katti_loves_life Internet-Star Ekaterina Karaglanova

Instagram / katti_loves_life Ekaterina Karaglanova



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de