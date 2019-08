Zwischen ihnen hat es im Sommerhaus der Stars schon in der ersten Folge richtig gekracht! Bereits zum Ende der ersten Episode mussten sich die Promi-Paare in dem Reality-TV-Format gegenseitig für die sogenannte Abschussliste nominieren. Die Wahl von Roland Bartsch fiel dabei auf Willi Herren (44) – wodurch ein Riesen-Streit zwischen den beiden entflammte. Lief das anschließende Wortgefecht aber möglicherweise ganz anders ab, als es im TV den Anschein machte?

Gegenüber Promiflash hat sich Willi nun noch einmal zu der Situation geäußert und angedeutet, dass entscheidende Details nicht zu sehen waren: "Als wir die erste Folge gesehen haben, dachten wir uns schon, dass viele die Situation kurz nach dem Einzug missverstehen könnten." Ehefrau Jasmin pflichtete ihrem Mann bei – und vermisste in dem fertigen TV-Beitrag vor allem eine aus ihrer Sicht bedeutende Szene: "Dass Willi aber nach der Nominierung noch mal ins Zimmer der beiden gegangen ist und gesagt hat, dass wir uns doch alle wegen so was nicht streiten sollen, hat man nicht gesehen."

Auch Willi selbst hätte sich wohl gewünscht, dass noch die eine oder andere Aussage mehr in der Folge Platz gefunden hätte: "Mit Sicherheit hätte es mir viel Kritik, viel Hate und viele negative Kommentare erspart, wenn die komplette Auseinandersetzung mit allen Hintergründen gezeigt worden wäre." Trotzdem mache er dem Sender keine Vorwürfe – schließlich mache dort jeder nur seinen Job.

