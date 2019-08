Traurige News für alle Fans von The Hills-Star Brody Jenner (35): Der TV-Hottie und seine Ehefrau Kaitlynn Carter sollen sich getrennt haben. Noch vor Kurzem sah man den Sohn von Caitlyn Jenner (69) und seine blonde Gattin gemeinsam auf dem roten Teppich der Premiere vom Reboot des beliebten MTV-Formats "The Hills: New Beginnings". Doch zwischen den einstigen Lovebirds soll nun alles aus sein – gehen die beiden jetzt wirklich getrennte Wege?

Dies behaupten nun Insider gegenüber dem US-amerikanischen Online-Magazin TMZ. Doch nicht nur das, die Quellen geben zusätzlich an, dass Brody und Kaitlynn, die sich vor gut einem Jahr in Indonesien das Jawort gegeben haben, nie richtig verheiratet waren. Eine indonesische Eheschließung wird in den USA wohl nicht anerkannt. So waren die einzigen zwei Dinge, die die Blondine von ihrem bärtigen Traummann wollte, ein Kind und eine gesetzlich anerkannte Heiratsurkunde. Doch laut den Informanten ist Brody nicht bereit auch nur eines der beiden Bitten zu realisieren, so sollen die beiden von nun an wieder separat durchs Leben gehen. Kaitlynn sei sogar schon längst aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen.

Bei der ersten Staffel des "The Hills"-Reboot sieht man die beiden noch gemeinsam als Paar, die Dreharbeiten liegen auch schon länger zurück. Kaitlynn und Brody waren die letzten Mitglieder des Casts, die die zugehörigen Verträge unterschrieben haben. Sie wollten die best möglichsten Gagen heraushandeln.

Getty Images Brody Jenner und Kaitlynn Carter bei der Premiere des "The Hills"-Reboot

Getty Images Brody Jenner bei der Premiere von "The Hills: New Beginnings" 2019 in Los Angeles

Getty Images Kaitlynn Carter 2019 bei den MTV Movie And TV Awards

