Offene Worte von Ashley Tisdale (34)! Privat hat der einstige High School Musical-Star sein großes Glück gefunden: Im September 2014 hatte die Schauspielerin ihrem langjährigen Freund Christopher French (37) das Jawort gegeben. Während es bei anderen Promi-Paaren nach der Hochzeit schnell geht mit dem Nachwuchs, scheinen die Turteltauben keine Eile zu haben. Ashley sprach jetzt darüber, wieso sie noch kein Baby möchte!

Wie People berichtet, soll die Sängerin sich mit einem Pharmaunternehmen zusammengetan haben, das eine Antibabypille herstellt. "Egal, ob man auf Reisen ist, arbeitet oder eine Ausbildung macht, oder verheiratet ist und noch nicht bereit, ein Kind zu bekommen – es gibt verschiedene Möglichkeiten", erklärte Ashley in einem Clip. Für sie sei es in Ordnung, nicht sofort eine Familie zu gründen. Die Leute würden sie aber dennoch immer wieder danach fragen: "Es ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und da draußen gibt es für mich Optionen." Laut des amerikanischen Magazins wolle die Musikerin andere Frauen ermutigen, sich der "Women Who Know"-Kampagne anzuschließen, damit sie mehr über ihre Gesundheit und Verhütungsmethoden diskutieren.

Statt auf die Familienplanung scheint sich Ashley aktuell lieber auf ihre Karriere konzentrieren zu wollen. Erst im Mai hatte die 34-Jährige nach rund neun Jahren Pause ihr drittes Studioalbum auf den Markt gebracht.

Getty Images Ashley Tisdale mit ihrem Ehemann Christopher French

Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale, Schauspielerin

Anzeige

Wie findet ihr es, dass sie so offen darüber spricht? Total super! Ich hätte es für mich behalten... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de