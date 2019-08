Abseits der Kameras war der Start für diese Kuppel-Show nicht gerade einfach! In der neuen Dating-Sendung Paradise Hotel müssen die Teilnehmer sich jede Woche zu Paaren zusammenfinden. Wer niemanden findet, tritt die Heimreise an und wird in der kommenden Woche durch einen neuen Kandidaten ersetzt. Nun sind erste Details zu den Dreharbeiten durchgesickert – dabei stellte sich heraus: Hinter den Kulissen ging es ganz schön chaotisch zu!

Berichten von RTL zufolge wurden die Macher und die Kandidaten der Show während der Dreharbeiten mit so einigen Herausforderungen konfrontiert: Mehrfach musste wegen Stromausfalls eine Drehpause eingelegt werden, einige Beteiligte verpassten gleich mehrere Flüge und in einem Koffer tauchte sogar ein Skorpion auf! Zu allem Überfluss gab es auch erhebliche Probleme mit den fahrbaren Untersätzen vor Ort: Fünf Autos erlitten einen Blechschaden und ein Jeep blieb am Strand stecken – der Wagen musste wohl mit bloßen Händen wieder freigebuddelt werden.

Trotz der Widrigkeiten konnte die Produktion offenbar zum Abschluss gebracht werden – am 6. August soll die erste Folge ausgestrahlt werden. Für die deutschen Reality-TV-Fans wird es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten geben: Unter den Kandidaten befindet sich der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer Salvatore Vassallo.

RTL Die Kandidatinnen von "Paradise Hotel"

Anzeige

RTL Die Kandidaten von "Paradise Hotel"

Anzeige

RTL Salvatore Vassallo am Set von "Paradise Hotel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de