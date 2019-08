Sie können einfach nicht genug voneinander bekommen! Bereits vor rund elf Jahren lernte Alicia Keys (38) ihren Traummann kennen. Nicht einmal zwei Jahre später gab die Sängerin Swizz Beatz (40) bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Es folgten zwei Kinder und eine skandalfreie Ehe. Pünktlich zum neunten Hochzeitstag zeigten die beiden jetzt: Zwischen ihnen fliegen noch immer die Funken! Alicia machte ihrem Schatz eine bewegende Liebeserklärung.

Zu einem Instagram-Schnappschuss, auf dem sich die beiden küssen, fand die Musikerin rührende Worte für ihren Mann Kasseem Dean, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt: “Ich schwöre, ich habe dich niemals mehr geliebt!” In einer langen Liste zählte Alicia die Dinge auf, die ihr Liebster für sie ist: “Du bist alles für mich. Mein bester Freund, mein Geliebter.” Mit ihm könne sie ihre Gedanken teilen, er sei unter anderem ihr Partner fürs Leben und gleichzeitig auch ihr Cheerleader. “Ich könnte hundert weitere Dinge auflisten. Ich bin so gesegnet durch deine Liebe. Alles Liebe zum Jahrestag, mein König. Ich bin so voller Ehrfurcht vor der Kraft der Liebe”, beendete die “Fallin’”-Interpretin ihren Post.

Und auch Swizz Beatz hielt mit seinen Gefühlen auf dem Netzwerk nicht hinterm Berg: “Vor neun Jahren haben wir dieses Foto gemacht. Wie kleine Kinder, die verliebt sind. Jetzt ist es neun Jahre später mit zwei unglaublichen Kindern und wir fühlen uns noch immer frisch verliebt.”

Getty Images Egypt Dean und Alicia Keys bei den iHeartRadio Musik Awards

Getty Images Alicia Keys bei den iHeartRadio Musik Awards 2019 in Los Angeles

Instagram / aliciakeys Alicia Keys und Swizz Beatz

