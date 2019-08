Was für ein gigantischer Erfolg! Lil Nas X erlangte mit seinem Hit "Old Town Road" weltweit Bekanntheit. Nun knackt der Rapper sogar einen Rekord und erreichte eine noch nie dagewesene Bestmarke: Sein Song hält sich schon seit 17 Wochen an der Spitze der US-amerikanischen Charts – so lange wie kein anderes Lied je zuvor. Doch wer ist der Nachwuchs-Musiker eigentlich genau?

Hinter dem Künstlernamen Lil Nas X steckt Montero Lamar Hill, wie der Newcomer mit bürgerlichem Namen heißt. 2015 baute er sich auf Twitter eine erste Fanbase auf: Damals nannte er sich noch NasMaraj und war gerade 16 Jahre alt. Erst im Dezember 2018 veröffentlichte der Sänger seine Debüt-Single "Old Town Road" auf der Online-Plattform Soundcloud. Nachdem sich das Lied schnell verbreitet hatte, nahm er mit Billy Ray Cyrus (57) einen Remix des Songs auf – und landete mit der neuen Version den erfolgreichsten Nummer-1-Hit in der Geschichte der USA.

Auch was sein Privatleben angeht, scheint sich der 20-Jährige nicht verstecken zu wollen: Vor einigen Wochen machte er seine Homosexualität öffentlich. Unmittelbar nach seinem Coming-Out erhielt Lil Nas X Unterstützung von prominenter Seite: Seine Kumpeline Miley Cyrus (26) stellte sich sofort hinter ihn und machte klar: "Ich bin immer auf deiner Seite, mein Freund!"

Getty Images Lil Nas X bei einem Auftritt in New York, Juli 2019

Getty Images Billy Ray Cyrus und Lil Nas X im Juni 2019

Getty Images Miley Cyrus bei einem Auftritt auf dem Glastonbury Festival

