Mel B. (44) freut sich für ihre Freundin Heidi Klum (46)! Am vergangenen Samstag ehelichte die Germany's next Topmodel-Chefin ihren Partner, Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29), auf einer Jacht vor der malerischen Küste der italienischen Insel Capri. Bei dem Top-Secret-Event standen auch eine Menge Stars und Sternchen auf der Gästeliste, wie beispielsweise Heidis America's Got Talent-Kollegin Mel B. Die gratulierte ihr nun mit einem traumhaften Jacht-Posting zur Heirat – und ist damit die erste der Hochzeitsgesellschaft!

Auf dem Schiff selbst herrschte während der Feierlichkeiten striktes Smartphone-Verbot – deshalb postete Mel B. offenbar nur ein Instagram-Selfie von sich und ihrer Make-up-Artistin Yasmina Bentaieb, mit dem Boot im Hintergrund. Dazu schrieb sie begeistert: "Das war eine wunderbare Hochzeit gestern! Ich bin so glücklich, dich so glücklich zu sehen!" Das Model selbst postete auf ihrem Social-Media-Profil noch keinen Beitrag zum Jawort.

Auch wenn die Stars und Sternchen Samstag ausdrücklich auf Instagram und Co. verzichten mussten, so bekamen die Fans doch einen Einblick in die Party: Paparazzi konnten nicht nur das Paar vor dem Traualtar ablichten, auch viele weitere Details der Feier fingen die Fotografen ein. Wie findet ihr Mel B.s Post? Stimmt ab!

Instagram / officialmelb Make-up-Artist Yasmina Bentaieb und Musikerin Mel B.

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum an ihrem Hochzeitstag

Splash News Heidi Klum bei ihrer Hochzeit

