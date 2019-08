Netz dürften am heutigen Tag nur die Fischer rund um Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29)' Hochzeitsgesellschaft haben! Das Model und der Musiker fahren heute auf einer 100 Meter langen Luxusjacht in den Hafen der Ehe ein und wollen dabei offenbar unter keinen Umständen gestört werden. Und auch die 157 Gäste an Bord sollen sich allem Anschein nach keinesfalls vom romantischen Geschehen ablenken lassen: Spezielle Technik verhindert einen ordentlichen Handyempfang!

Auf Telefonate wird die Hochzeitsgesellschaft wohl oder übel verzichten müssen! Wie Bild berichtet seien extra Störsender auf dem Schiff, die das Netz rund um das exklusive Boot beeinträchtigen, ja sogar komplett unterbrechen sollen. Doch Heidi und Tom dürfte es erstrangig nicht ums Telefonieren gehen: Die komplexe Anlage wehrt nämlich auch Kamera-Drohnen von außen ab.

Auch für die Mitarbeiter heißt das, in den kommenden Stunden nicht telefonieren zu können. Aktuell wird das 5500 PS starke Schiff übrigens in den letzten Zügen für die Zeremonie vorbereitet. Fotos zeigen etliche weiße Blumen an Reling und auf Deck.

Splash News Die Christina O kurz vor Heidi Klum und Tom Kaulitz' Hochzeit

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Capri

Splash News Die Christina O im Vordergrund, Heidi Klum und Tom Kaulitz' Hochzeits-Location

