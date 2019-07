Die Fans können sich Hoffnungen machen! Chace Crawford (34) war in Gossip Girl in der Rolle des Nate Archibald zu sehen und machte sich dadurch international einen Namen als Schauspieler. Mit der Ankündigung, dass die beliebte TV-Serie nun fortgesetzt werden soll, kommt die Frage auf, ob auch der Beau für ein Comeback zu haben wäre. Und tatsächlich: Chace schließt eine Rückkehr zu “Gossip Girl” nicht aus!

Im Gespräch mit der britischen OK! erklärte der 34-Jährige in Bezug auf eine mögliche Reunion: “Ich bezweifle es zwar, aber wenn es gut gemacht ist, bin ich offen dafür.” Mit den Dreharbeiten verbinde der Darsteller schließlich besondere Momente und viele gute Erinnerungen: “Ich habe dort einige meiner besten Freunde kennengelernt und wir hören so oft es geht voneinander, wenn wir unterwegs sind”, so der Serienstar weiter.

Zwar soll die Fortsetzung laut dem US-Streaming-Dienst HBO Max eine neue Generation von Teenagern zeigen, doch es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch einige der altbekannten Darsteller einen Gastauftritt haben werden – oder gleich eine feste Rolle in der Serie übernehmen. Bislang wurde aber kein früheres Cast-Mitglied für die Fortsetzung bestätigt.

Supplied by WENN.com Der "Gossip Girl"-Cast 2008

Anzeige

Getty Images Chace Crawford bei der Comic-Con in San Diego, 2019

Anzeige

Scott Wintrow / Getty Images Die "Gossip Girl"-Crew, 2007

Anzeige

Würdet ihr euch freuen, wenn Chace wieder bei "Gossip Girl" mitmachen würde? Ja total! Nein, das wäre mir egal! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de