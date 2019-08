Sie ist schön, weltweit bekannt und erfolgreich – doch auch Herzogin Meghan (38) litt einst unter starken Selbstzweifel. Das offenbarte die heute 38-Jährige vor rund fünf Jahren, an ihrem 33. Geburtstag, auf ihrem-Blog "The Tig", der mittlerweile offline gegangen ist. Und so galt es auch für die jetzige Ehefrau von Prinz Harry (34), sich mit den typischen Problemen einer jungen Frau auseinanderzusetzen.

"Meine 20er waren brutal – ein konstanter Kampf gegen mich selbst. Ich verurteilte mein Gewicht, meinen Style, meinen Wunsch, genauso cool, so beliebt zu sein wie die anderen", soll Meghan auf "The Tig" offenbart haben, wie der britische Mirror nun berichtet. Weiter heißt es, dass es für die einstige Schauspielerin aufgrund ihrer Herkunft schwer gewesen sei, sich einer bestimmten Gruppe zugehörig zu fühlen: "An meiner Highschool gab es Cliquen: die schwarzen und die weißen Mädchen, die Philippiner und die Latinas. Dadurch, dass ich gemischtrassig bin, hab ich mich immer zwischen zwei Welten gefühlt."

Doch ein Moment veränderte Meghans Leben für immer: "Ich muss 24 gewesen sein, als ein Casting-Director zu mir sagte: ‘Du musst erkennen, dass du genug bist. Weniger Make-up, mehr Meghan.’" Von da an sollte kein Tag vergehen, an dem die Herzogin dieses Mantra nicht in ihrem Kopf durchspielte.

Getty Images Herzogin Meghan in Tonga im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan 2018 in Neuseeland

Getty Images Herzogin Meghan in Neuseeland im Oktober 2018

