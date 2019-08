Sind Mike Heiter und Julian Evangelos (27) keine Freunde mehr? Die beiden Muskelmänner lernten sich 2017 bei Love Island kennen und hielten auch nach der Kuppelshow noch Kontakt. Doch lange währte die Freundschaft der beiden Reality-TV-Stars nicht – irgendwann entfolgte Mike Julian auf Instagram. Dieser kann die Aktion aber so gar nicht verstehen: Promiflash verriet Julian nun, wie sehr ihn Mikes Zurückweisung getroffen hatte.

Der Verlobte von Stephanie Schmitz (25) erfuhr dank seiner Netzgemeinde, dass ihn der Sommerhaus der Stars-Teilnehmer nicht mehr in seinem Instagram-Feed haben wollte. Das verwunderte ihn jedoch: "Ich war immer cool mit Mike und ich rede auch heute noch positiv über ihn. Wir haben natürlich unsere gemeinsame Vergangenheit durch unsere Sendung, was uns auch verbindet." Schlussendlich sei es jedoch Mikes Entscheidung und an der könne er eben nichts ändern. "Es gibt keinen Vertrag zwischen uns: Du musst mich nicht abonnieren oder meine Bilder liken. [...] Trotzdem dachte ich irgendwie: 'Hey, schade. Was hat er denn für ein Problem?'", fragte sich der Influencer.

Julians Follower hätten anschließend gemunkelt, dass es an Mikes Beziehung mit Elena Miras (27) liege und die temperamentvolle Schweizerin den Lehramtsstudenten nicht ausstehen könne. "Letztendlich ist es mir auch egal. Ich habe ihn tatsächlich immer noch abonniert, weil ich mir gerne seine Storys anschaue, und gucke, was er macht", stellte der 27-Jährige gegenüber Promiflash weiter klar.

Love Island, RTL II Catrina, Mike, Mechele, Elena und Julian bei "Love Island"

Love Island, RTL II Anthony, Julian und Mike bei "Love Island"

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras

