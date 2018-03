Endlich sind alle Love Island-Kandidaten verkündet – und diese elf Singles haben's faustdick hinter den Ohren! Während einige der Hotties noch nie vor einer Kamera standen, bringen drei Teilnehmer schon Reality-Erfahrung mit: Julian Evangelos versuchte es 2017 bei der Bachelorette und der SixxPaxx-Stripper Andre Schimmel mischte bei DSDS, Newtopia und der Schweizer Bachelorette mit. Ex-Curvy Supermodel-Kandidatin Chethrin Schulze (24) komplettiert die Runde der TV-Gesichter. "Irgendwie finde ich derzeit keinen Partner im ganz normalen Leben. Wenn ich dann mal einen kennenlerne, dann sagt er, ‘mir gefällt das nicht, dass du in der Öffentlichkeit stehst’, was aber halt mein Ding ist", erklärte die Blondine im Promiflash-Interview. Ihre Villa-Mitbewohner, mit denen sie ab dem 11. September täglich das RTL II-Publikum unterhalten wird, dürften mit dem Rampenlicht jedenfalls kein Problem haben!



