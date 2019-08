Mit dieser Überraschung übertrumpft Travis Scott (28) sich wohl mal wieder selbst! Der Rapper und Kylie Jenner (21) lieben es, sich mit Geschenken zu beglücken – und diese fallen bei den US-Amerikanern schon mal etwas größer aus. Zu seinem Geburtstag schenkte die Kosmetik-Unternehmerin ihrem Liebsten dieses Jahr einen Lamborghini im Wert von 280.000 US-Dollar. Travis hatte offenbar das Gefühl, nachziehen zu müssen und tat dies auf romantische Weise: Er überraschte Kylie zu ihrem bevorstehenden Geburtstag am 10. August mit einem Meer aus roten Rosen!

Als die 21-Jährige ihre ihre vier Wände betrat, wartete eine niedliche Geste auf sie: Travis hatte zuvor den Fußboden mit roten Rosenblüten bestreut. "Mein Haus ist mit Rosen bedeckt und es ist noch nicht einmal mein Geburtstag. Oh mein Gott", freut sich die Mama von Stormi Webster (1) auf Instagram. Auch die Einjährige hat sichtlich Spaß an der Aufmerksamkeit ihres Papas: Im dazugehörigen Video sammelt sie einzelne Blüten auf.

Travis ließ seine Aktion natürlich nicht unkommentiert. Im Clip zeigt Kylie seine Geburtstagskarte: "Alles Gute zum Geburtstag. Wir fangen gerade erst an. Ich liebe dich." Es scheint also, als habe der 28-Jährige noch weitere Geschenke für seine Freundin in petto.

Instagram / kyliejenner Travis Scotts Überraschung für Kylie Jenner

Anzeige

Felipe Ramales / SplashNews.com Stormi Webster und Kylie Jenner im Mai 2019

Anzeige

Actionpress/ SIPA PRESS Travis Scott und Kylie Jenner im Mai 2019

Anzeige

Was haltet ihr von dieser Geste? Das ist so romantisch! Ganz schön übertrieben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de