Lässt sich Zuneigung durch eine Geldsumme ausdrücken? Kylie Jenner (21) versuchte es jetzt jedenfalls mal. Die Kosmetikunternehmerin macht schon lange kein Geheimnis mehr daraus, dass sie in Rapper Travis Scott (28) ihren absoluten Traummann gefunden hat. Dass sich die Eltern der kleinen Stormi Webster (1) auf Wolke sieben pudelwohl fühlen, beweist die Reality-Beauty mit regelmäßigen Paarfotos und Liebeserklärungen im Netz. Jetzt setzte die verknallte Geschäftsfrau aber noch einen drauf – und machte ihrem "Hubby" ein besonders kostspieliges Geschenk!

In seiner Instagram-Story kann Travis selbst kaum glauben, was sich seine Partnerin anlässlich seines 28. Geburtstags für ihn hat einfallen lassen! Die Aufnahme zeigt einen nigelnagelneuen und mit einer Schleife verzierten Lamborghini. Dass Kylie für den silbernen Flitzer einfach mal 280.000 US-Dollar (umgerechnet knapp 250.000 Euro) hingeblättert hat, kann der Beschenkte offensichtlich noch nicht ganz begreifen. "Wifey, du übertriffst dich jedes Mal", kommentiert der Musiker den Upload und verpasst dem Foto seines Luxus-Schlittens zusätzlich einen erfreuten Smiley mit Herzaugen.

Allerdings dürfte nicht nur das materielle Geschenk Travis beeindruckt haben – Kylie hatte an dessen B-Day nämlich noch herzerwärmende Worte für ihren Freund in petto: "Dir dabei zuzusehen, wie du zu dem Partner, Freund, Sohn und Vater geworden bist, der du heute bist, war so erfüllend. Ich liebe dich und ich bin so stolz auf dich", lautete der virtuelle Gruß – gespickt mit einem äußert heißen Vorschlag: "Lass uns rumvögeln und ein weiteres Baby bekommen."

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner

Instagram / travisscott Kylie Jenners Geburtstagsgeschenk an Travis Scott

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Travis Scott

