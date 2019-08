Was für ein niederschmetternder Abend für Michael Wendler (47) und seine Laura Müller (19)! Nicht nur, dass sie von ihren Mitbewohnern aus dem Sommerhaus der Stars rausgewählt wurden – sie mussten während der jeweiligen Entscheidungsverkündungen auch noch etliche Sticheleien über sich ergehen lassen. Vor allem von Michael zeigten sich Elena Miras (27), Menowin Fröhlich (31) und Co. enttäuscht: Er sei falsch, arrogant und überheblich. Nachdem seine 28 Jahre jüngere Freundin noch versucht hatte, den Schlagerstar zu verteidigen, ergriff Neuzugang Sabrina Lange (52) das Wort – und nahm den Wendler vehement in Schutz!

Zum großen Unmut ihrer Mitstreiter unterbrach die Teilnehmerin der allerersten Big Brother-Staffel das Entscheidungsprozedere, um ihre Meinung über Michael kundzutun: "Ich habe das Gefühl, er ist ein toller Mensch, auch seine Freundin ist toll", betonte Sabrina. Das freute den 47-Jährigen natürlich riesig und er bedankte sich anschließend herzlich bei ihr: "Das hat mich sehr berührt, dass du dich für mich eingesetzt hast!" Zum Schluss wünschte er seiner Befürworterin noch viel Glück für die restliche Zeit im Sommerhaus: "Ich hoffe, du rockst den Laden und mischst den auf und du bist ganz weit vorne mit dabei!

Doch ob Sabrina sich mit dieser Aktion wirklich einen Gefallen getan hat? Zwar hat sie ihren Standpunkt deutlich gemacht – Michael und Laura konnte sie aber trotzdem nicht vor dem Auszug bewahren. Glaubt ihr, Sabrina wird nach Michael jetzt die nächste Zielscheibe, weil sie sich für ihn eingesetzt hat? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

TVNOW Laura Müller und Michael Wendler bei "Das Sommerhaus der Stars"

TVNOW Thomas Graf, Sabrina Lange und Michael Wendler bei "Das Sommerhaus der Stars", 2019

TVNOW Sabrina Lange und ihr Partner Thomas Graf im Sommerhaus, 2019

