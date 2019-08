Das goldige Mädchen auf dem Bild sieht heute nicht mehr ganz so unschuldig aus – so viel schon mal vorweg. Die gebürtige Berlinerin ist mittlerweile 29 Jahre alt und hat einen heißen Fußballtorhüter zum Freund. Ihre Mutter steht ebenfalls im Rampenlicht und ist auch mit einem Torwart zusammen – allerdings aus einer anderen Sportart. Von welchem Model stammt also das süße Kinderbild mit Pony-Frisur?

Richtig erkannt, es handelt sich dabei tatsächlich um keine Geringere als Sophia Thomalla (29). Via Instagram versüßte die TV-Persönlichkeit ihren Fans mit der Aufnahme den Tag. "In dieser Zeit habe ich den Mittelfinger zwar noch nicht gezeigt, ihn mir aber schon gedacht. Top Frise auch. Danke, Simone Thomalla", amüsierte sich die Moderatorin in der Bildunterschrift.

So eine Steilvorlage ließ die Schauspielerin natürlich nicht ungenutzt und kommentierte den süßen Beitrag ihrer Tochter mit einem lachenden Smiley: "Alles meins. Und die Frise ist tipptopp für eine Papierschere." Auch Sophias Stiefvater Silvio Heinevetter (34) konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen. "Jung und unschuldig", schrieb er zu dem zuckersüßen Porträt.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im August 2019 in Berlin

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Juli 2019 in Berlin

Instagram / simonethomalla Simone Thomalla und Silvio Heinevetter im Juli 2019 in Portugal

