Sie hat in ihrer Beziehung die längeren Hosen an! Sophie Turner (23) und Joe Jonas (29) sind unglaublich ineinander verliebt: 2016 wurde das Paar erstmals zusammen gesichtet und seit Mai 2019 sind sie verheiratet. Der Game of Thrones-Star und das Jonas-Brothers-Mitglied sind nicht mehr voneinander wegzudenken. Eine Sache trennt sie dennoch, und zwar ein paar Zentimeter. Sophie scheint auf Fotos immer deutlich größer, als ihr Joe zu sein. Oder täuscht das vielleicht nur?

Die Schauspielerin ist zwar größer als ihr Mann – was auf Fotos jedoch schnell nach einem riesen Unterschied aussieht, sind in Wirklichkeit jedoch bloß fünf Zentimeter: Die langbeinige Britin ist 1,75 Meter und Joe 1,70 Meter groß. Doch weshalb wirkt Sophie oft so viel größer als ihr Gatte? Das könnte an ihrer besseren Körperhaltung liegen. Denn wie sie in einem Interview mit Harper's BAZAAR verriet, tanzte die Sansa-Stark-Darstellerin früher leidenschaftlich gerne Ballett. Das habe sie dann allerdings aufgegeben, da sie zu groß gewesen sei und zu gerne Pasta gegessen hätte.

Auch bei anderen Promi-Paaren ist die Größenverteilung ungewöhnlich. Cameron Diaz (46) ist beispielsweise mit 1,74 Meter ganze sechs Zentimeter größer als ihr Mann Benji Madden (40). Die zwei sind seit 2015 miteinander verheiratet. Model Chrissy Teigen (33) und ihr Mann, Sänger John Legend (40), begegnen sich mit nur einem Zentimeter Unterschied wortwörtlich auf Augenhöhe. Chrissy ist 1,74 Meter groß und John 1,75 Meter. 2013 gingen sie den Bund der Ehe ein und haben zwei Kinder.

Instagram / sophiet Sophie Turner und Joe Jonas in Paris, 2019

WENN.com Cameron Diaz und Benji Madden in Los Angeles, 2015

Splash News Chrissy Teigen und John Legend

