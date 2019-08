Folgt nach dem romantischen Jawort der gemeinsame Kindersegen? Am Samstag haben Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) auf einer Luxusjacht vor Capri geheiratet. Mit von der Partie waren auch ihre vier Kinder, als die Model-Mama mit dem Tokio Hotel-Gitarristen Ringe tauschte – und das quirlige Quartett kommt mit dem neuen Mann an Heidis Seite sehr gut aus. Das bewiesen zumindest Social-Media-Clips, in denen alle zusammen beim Spielen Spaß hatten. Dürfen sich Lou, Leni, Johan und Henry nun auf ein Geschwisterchen freuen?

Wenn ein Insider von Hollywood Life Recht behalten sollte, dann wohl nicht: "Heidi plant nicht, Kinder zu kriegen!" Zwar wisse die Quelle, dass die Laufsteg-Schönheit und der Rocker über Nachwuchs geredet hätten, allerdings seien sie sich einig: "Momentan ist alles perfekt mit der Liebe, die sie füreinander empfinden und dem Leben, das sie sich zusammen aufgebaut haben."

Außerdem mache sich das Paar keinen Druck, ein Kind zeugen zu wollen: "Kinderkriegen bestimmt nicht ihre gemeinsame Zukunft oder ihre Beziehung." Stattdessen seien sie gemeinsam stark und lieben einander auch ohne einen fünften Spross: "Das ist alles, was für sie zählt. Ein Kind ist da momentan nicht auf dem Radar."

SplashNews.com Tom Kaulitz und Heidi Klum

Anzeige

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum auf Capri

Anzeige

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Capri

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de