Wow, mit diesem Look zog Königin Letizia (46) garantiert alle Blicke auf sich! Bei der spanischen Königsfamilie folgt aktuell ein Termin auf den nächsten – und das, obwohl sie sich eigentlich im Urlaub befinden. Letizia weilt während der Sommermonate mit ihrem Mann König Felipe (51) und ihren Töchtern auf Mallorca. Dort empfing die Familie am Montag zahlreiche Journalisten zum traditionellen Fotoshooting in den Gärten des Marivent-Palastes. Danach, am Mittwoch, ging es für das Königspaar weiter zu einem offiziellen Abendessen: Beim Dinner überraschte Letizia mit einem sexy Kleid in Knallrot!

Der kulinarische Termin fand im Königspalast La Almudaina statt: Letizia und Felipe wurden von dessen Mutter Sofía (80) begleitet. Die spanischen Monarchen hatten zu einem Abendessen für ausgewählte Gäste auf der Balearen-Insel geladen. In ihrem atemberaubenden Outfit hätte Letizia aber auch eine glamouröse Premiere in Hollywood besuchen können: Sie hatte ein rotes, toll ausgeschnittenes Kleid in Midi-Länge gewählt, das ihre durchtrainierten Arme betonte. Offenes Haar im Sleek-Look und leichte Smokey-Eyes rundeten den Look ab. Doch auch ihr Gatte musste sich nicht verstecken: Felipe trug einen gut sitzenden, blauen Nadelstreifen-Anzug und kombinierte dazu eine schimmernde Krawatte.

Die Style-Queen von Spanien setzt immer wieder auf Rot – so zum Beispiel bei den National Sport Awards Anfang des Jahres! Zu diesem Anlass trug sie ein eng anliegendes Kleid in der Signalfarbe, das ihre schlanke Figur betonte. Mit roten Pumps war der eindrucksvolle Look perfekt. Die schöne Robe stammte damals übrigens aus der Hand von Designerin Carolina Herrera – angeblich Letizias Lieblingsdesignerin.

Getty Images Königin Letizia und König Felipe von Spanien

Getty Images Königin Letizia, August 2019

Getty Images Königin Sofia, Königin Letizia und König Felipe von Spanien

