Diese Staffel war für sie die Hölle! Wendy Williams (55) berichtet in ihrer gleichnamigen Daily-Talkshow regelmäßig über das Privatleben der Stars. Eines der beliebtesten Show-Elemente ihrer Sendung ist die Rubrik "Hot Topics": Dort gibt die Moderatorin immer wieder ihre Meinung über die Promis und ihre Beziehungen wieder. Doch während der zehnten Staffel der Show hatte sich der Spieß für sie umgedreht. Wendys kaputte Ehe wurde selbst Gegenstand der Klatschpresse. Jetzt gab sie nach Monaten ein emotionales Statement zu den Ereignissen ab!

Während der letzten Staffel ihrer beliebten Show wurden Gerüchte um eine Affäre ihres Mannes und ehemaligen Managers Kevin Hunter immer lauter. Jahrelang soll er sie betrogen und nun sogar ein Baby mit seiner angeblichen Geliebten Sharina Hudson haben. Wie TMZ berichtet, scheint Wendy nun genug zu haben und soll inzwischen die Scheidung eingereicht haben. Jetzt richtete sie sich mit einer rührenden Nachricht an ihre Zuschauer und beendete die finale Folge der zehnten Staffel ihrer Sendung mit emotionalen Worten: "Diese Staffel war... die Hölle für mich. Ihr habt mitbekommen, wie ich ohnmächtig wurde, ihr habt mich in Klatschzeitschriften und auf Paparazzi-Fotos gesehen. Aber meine große Freude, neben meinem Sohn und meiner Familie, seid ihr", so die 55-Jährige.

Zuvor waren Wendys Fans immer wieder besorgt um sie. Die Moderatorin hatte während ihrer Liveshows immer wieder mit Schwächeanfällen zu kämpfen: So kippte sie entweder vor laufender Kamera um oder begann plötzlich an zu lallen. Viele User fragten sich daraufhin in den Youtube-Kommentaren, ob dies Folgen ihrer emotionalen und privaten Situation sein könnten. Wendy selbst begründete die Vorkommnisse jedoch mit ihrem Gesundheitszustand.

Splash News Wendy Williams und Kevin Hunter

Instagram / wendyshow Wendy Williams im Oktober 2017

Nicholas Hunt/Getty Images Talkshow-Moderatorin Wendy Williams

