In wenigen Minuten kommen Reality-TV-Fans endlich wieder voll auf ihre Kosten! Promi Big Brother startet auf Sat.1 in die siebte Runde – mit mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten. Insgesamt zwölf prominente Kandidaten werden in diesem Jahr das Container-Abenteuer wagen: Eine von ihnen ist Köln 50667-Darstellerin Janine Pink. Sie gehört zu den insgesamt neun Bewohnern, die bereits am Mittwoch in Deutschlands berühmteste WG einziehen durften. Eigentlich ist der Einzug immer top secret – diesmal machte ein Zuschauer dem Sender allerdings einen Strich durch die Rechnung.

Bild liegt ein Video vor, das ein Besucher der MMC-Studios in Köln-Ossendorf aufnahm. Er wurde zufällig Zeuge, wie Janine über das Studiogelände geführt wurde – und das mit verbundenen Augen. Offenbar sollte die 32-Jährige nicht mitbekommen, wohin es genau für sie geht. Wie die ersten Bilder des Einzugs beweisen, durfte sie die Augenbinde erst am Eingang des Containers abnehmen. Dort winkte Janine noch mal gut gelaunt in die Kamera – zu diesem Zeitpunkt ahnte sie wohl noch nicht, was ihr hinter der Tür blüht...

Sie wird, wie die anderen Kandidaten, zunächst den Armutsbereich des Hauses beziehen. Zum allerersten Mal wird die Promi-Crew dort in Zelten untergebracht – und das auf einem Campingplatz mit nur kaltem Wasser und einem sehr einfach gehaltenen stillen Örtchen.

SAT.1/Willi Weber Janine Pink beim Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus

Anzeige

Sat.1 / Willi Weber Der "Promi Big Brother"-Campingplatz

Anzeige

Sat.1 / Willi Weber Die Toilette auf dem "Promi Big Brother"-Campingplatz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de