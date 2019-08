Na, das kann ja was werden! In wenigen Stunden kommen Reality-TV-Fans endlich wieder auf ihre Kosten: Promi Big Brother geht in eine neue Runde und hat berühmte Kandidaten im Gepäck, die mit Sicherheit für ordentlich Unterhaltung sorgen werden. Eine von ihnen ist Ginger Costello – allerdings könnte es mit der Frau von Rotlichtlegende Bert Wollersheim (68) nicht nur amüsant, sondern vor allem tränenreich werden...

In einem kurzen Clip, den das Format auf seiner offiziellen Facebook-Seite veröffentlichte, wird die Blondine nach ihren Stärken und Schwächen gefragt. "Eine von meinen Schwächen wird sein, dass ich eventuell mal heulen werde", gesteht Ginger und muss dabei schon schwer schlucken. Vor allem die Distanz zu ihrem Gatten Bert sorgt bereits jetzt bei der Promi-WG-Bewohnerin für Muffensausen. "Ich kenne da ja niemanden... Und mein Mann ist ja auch nicht bei mir, der mir immer zuhört und der mich, wenn ich Scheiße mache, immer aufbaut", erklärt sie weiter.

Doch Ginger könnte nicht nur für die ersten Tränchen im Container sorgen – auch der eine oder andere Lacher ist mit ihr wohl garantiert. "Ich bin lustig und rede gerne", beschreibt das Kurvenwunder seine Stärken. Na, da brauchen die Mitstreiter im Haus wohl Nerven aus Stahl...

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello, Frau von Bert Wollersheim

Instagram / ginger.costello Bert Wollersheim und Ginger Costello-Wollersheim im April 2019

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello

