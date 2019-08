Was für ein fulminanter Start! Am Freitag begann die siebte Staffel von Promi Big Brother mit dem Einzug der Trash-Sternchen auf dem Campingplatz. Die diesjährigen Bewohner der TV-WG sind Almklausi, Sylvia Leifheit, Chris Manazidis, Evanthia Benetatou (27), Ginger Costello, Janine Pink, Joey Heindle (26), Jürgen Trovato, Lilo von Kiesenwetter, Theresia Fischer und Tobias Wegener. Am meisten dürften sich die Zuschauer wohl auf den Auftritt von Big Brother-Legende Zlatko Trpkovski (43) gefreut haben – und das spiegelte sich auch in den Quoten wider: Promi BB feierte den besten Start seit fünf Jahren!

Wie dwdl.de berichtet, lockte der Staffel-Beginn des Reality-Formats 1,11 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren vor die Bildschirme – das macht einen Marktanteil von 18,2 Prozent aus. Laut des Online-Portals habe die Auftakt-Sendung zuletzt vor fünf Jahren einen solchen Wert verzeichnet. Ob Promi BB die guten Werte vor allem Zlatko zu verdanken hat? In einer Promiflash-Umfrage vor Sendestart wurde bereits deutlich, dass ein Großteil des Publikums seinen Einzug kaum erwarten kann: Von insgesamt 1.680 Usern erklärten 68,6 Prozent (Stand: 9. August 2019, 8:25 Uhr), sich total auf Zlatko bei "Promi Big Brother" zu freuen.

2014 hatte die erste Folge der zweiten Staffel zuletzt so starke Quoten erreicht: 3,16 Millionen Haushalte schalteten damals ein. In der werberelevanten Zielgruppe entstand ein Marktanteil von 18,9 Prozent. Und wer nahm vor fünf Jahren an dem Überwachungs-Spektakel teil? Unter anderem Michael Wendler (47)!

