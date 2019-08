Wow, bei Heidi Klum (46) geht es aber wortwörtlich rund! Aktuell befinden sich die Laufsteg-Schönheit und ihr frisch angetrauter Ehemann Tom Kaulitz (29) in ihren Flitterwochen: Die Eheleute urlauben auf einer Jacht vor der italienischen Insel Capri. Von ihrem romantischen Trip ganz erfüllt, teilt die bis über beide Ohren verliebte Vierfach-Mutter nun auch sonnige Flitter-Fotos für ihre Fans. Darauf rekelt sich Heidi sogar oben ohne – na ja, fast!

Diese Fotos auf dem Instagram-Account der 46-Jährigen sorgen für reichlich Lacher: "Oben ohne posieren für meinen Ehemann", witzelt Heidi in der Bildunterschrift, denn: Sie hat auf dem Schnappschuss im Meer zwar tatsächlich kein Bikinitop an – dafür verdecken zwei riesige aufblasbare Brüste den Oberkörper der Blondine. Dass Tom auch gefallen an dem zweiten Busen seiner Frau findet: In dem gemeinsamen Paddel-Schnappschuss muss selbst der Tokio Hotel-Rocker grinsen.

Auf einem weiteren Pic bezirzt Heidi ihren ganz persönlichen Fotografen-Gatten dann aber wirklich mir ihren eigenen Kurven: Obenrum trägt die frischgebackene Mrs. Kaulitz nichts und untenrum nur ein knappes Bikinihöschen. Na, ob ihr Liebster da überhaupt noch den atemberaubenden Sonnenuntergang im Hintergrund wahrnimmt?

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum in Italien

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum vor Capri

Instagram / heidiklum Heidi Klum während ihrer Flitterwochen in Italien

