Prinz Oscar (3) und Prinzessin Estelle (7) kommen aus dem Strahlen gar nicht mehr raus! In Schweden sind zurzeit Sommerferien – und darüber dürfen sich natürlich auch die Mini-Prinzen und die Mini-Prinzessinnen im schwedischen Königshaus freuen. Die kleinen Royals kosten die schulfreie Zeit zusammen mit ihren Eltern Kronprinzessin Victoria (42) und Daniel (45) voll aus: Mama Victoria hat Estelle und Oscar im Familienurlaub bei einem kleinen Lachflash abgelichtet!

Am Anfang des Sommers urlaubte die junge Familie gemeinsam auf der schwedischen Insel Blå Jungfrun. Auf Instagram teilte Victoria jetzt einige Schnappschüsse aus dieser Zeit – und die beweisen, dass Estelle und Oscar sich blendend amüsiert haben. Auf einem Pic sitzen die beiden in T-Shirts und kurzen Hosen nebeneinander und können sich vor lauter Lachen offenbar kaum halten. Die nächsten Bilder zeigen die Sieben- und den Dreijährigen an der Küste, während sie verträumt aufs Meer hinausschauen. All diese süßen Fotos hat Mama Victoria übrigens höchstpersönlich geschossen.

Dass die jungen Royals offenbar das Beste aus den Wochen ohne Schule und Hausaufgaben herausholen wollen, bewiesen vor einigen Tagen bereits andere niedliche Bilder. Die zeigten Estelle und Oscar nämlich bei einer Runde Fußball im königlichen Garten.

Instagram / kungahuset Prinz Oscar im Sommerurlaub 2019

Anzeige

Instagram / kungahuset Prinzessin Estelle im Sommerurlaub auf der Blå Jungfrun-Insel

Anzeige

Robin Utrecht / ActionPress Prinz Oscar und Prinzessin Estelle von Schweden beim 42. Geburtstag von Prinzessin Victoria

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de