Sladdi is back! In der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother ist eine wahre Big Brother-Legende mit dabei: Zlatko Trpkovski (43), Kult-Kandidat der ersten BB-Staffel, ist erneut in den Container gezogen. Der inzwischen 43-Jährige wurde in der ersten Folge von Promi BB direkt von den Zuschauern zum Publikumsliebling gewählt und das, obwohl er seit fast 20 Jahren nicht mehr im Fernsehen zu sehen war. Das war vor allem seinem Mitstreiter Chris Manazidis ein Rätsel, der der Meinung war, dass niemand mehr Zlatko kennen würde und dass er vor allem für die jüngeren Fans ein Unbekannter sei. Für diese gibt es nun eine kleine Promiflash-Nachhilfe: Deshalb war Zlatko Anfang der 2000er Kult!

Er war der erste Trash-TV-Liebling der Nation! Noch bevor heutige Reality-Stars wie zum Beispiel Menderes (34) oder Joey Heindle (26) mit ihrer liebenswerten und leicht verpeilten Art die Herzen der Zuschauer eroberten und deshalb das Dschungelcamp gewannen, hat es ihn gegeben: Zlatko! Er war Teilnehmer der ersten "Big Brother"-Staffel und zog am 28. Februar 2000 in den Container. Dort fiel unter anderem seine legendäre Frage: "Wer ist William Shakespeare?" Später brachte er sogar ein Getränk mit dem Namen "Shakesbier" auf den Markt – leider ohne Erfolg. Ins popkulturelle Gedächtnis eingeprägt haben sich außerdem die Szenen, in denen sich der damals 24-Jährige mit einer Nagelschere vor laufenden Kameras die Brusthaare kürzte.

2000 wurde der gelernte Kfz-Mechaniker nur Fünfter – doch für die Fans war er der Sieger der Herzen. Nach seinem Auszug folgte eine kurze Show-Karriere inklusive Nummer-eins-Hits. Er brachte zunächst die Single "Ich vermiss' Dich (...wie die Hölle)" heraus. Später veröffentlichte er das Lied "Großer Bruder" mit "Big Brother"-Kumpel Jürgen Milski (55) – beide Songs erreichten den ersten Platz und erzielten Goldstatus.

Selbst sein Weggang aus dem Rampenlicht gilt mittlerweile als legendär: 2001 nahm er am Vorentscheid für den Eurovision Song Contest teil. Zlatko wurde allerdings nur Sechster und wurde während seines Auftritts ausgebuht. Mit den Worten: "Vielen herzlichen Dank, ihr F*tzköpfe" verabschiedete er sich vom Publikum und von der Öffentlichkeit.

ActionPress/NEY,JÜRGEN "Big Brother"-Legende Zlatko Trpkovski bei einer Autogrammstunde

Anzeige

Actionpress/ Christopher Adolph Zlatko Trpkovski, "Big Brother"-Legende

Anzeige

Guido Ohlenbostel / ActionPress Zlatko Trpkovski und Jürgen Milski, Anfang der 2000er

Anzeige

ActionPress/Dagmar Scherf/face to face Zlatko beim ESC-Vorentscheid im Jahr 2001



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de