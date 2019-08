Zum Start der neuen Staffel Promi Big Brother sorgte Evanthia Benetatou (27) mit Aussagen bezüglich "ihres Typen Chris" für jede Menge Verwirrung ihren Beziehungsstatus betreffend. Im Interview mit Promiflash dementierte sie schnell die Liebesgerüchte und stellte klar, dass Chris lediglich ihr bester Freund sei. Auch Paul-Henry Duval zählt zu den engsten Freunden der Beauty und klärte jetzt auf: Eva sehe derzeit zwar jemanden, es sei aber kompliziert.

In der Promi Big Brother 2019 – Die Late Night Show auf Sixx verriet der Fashion-Blogger: "Also, ich weiß, dass sie jemanden getroffen hat. Aber ich weiß nicht, wie weit das im Moment ist." Der Beziehungsstatus sei irgendetwas zwischen "es ist kompliziert" und "vergeben". So ganz genau wisse es die 27-Jährige derzeit selbst noch nicht.

Zum Thema Chris hingegen konnte Paul-Henry klarstellen, dass die beiden bloß miteinander befreundet sind und erläuterte: "Ich weiß, dass das mit Chris eher kumpelhaft ist." Er sei einfach nicht Evas Typ, denn die stehe eher auf Schönlinge und nicht auf Männer, die die ganze Zeit "Digga" sagen würden, führte er weiter aus.

Getty Images Evanthia Benetatou im Juli 2019

Getty Images Paul-Henry Duval im November 2017

Getty Images Evanthia Benetatou im Mai 2019

