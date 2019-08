Anfang August schockte die Trennungs-News von Brody Jenner (35) und Kaitlynn Carter die The Hills-Fans. Wenige Tage später wurde die TV-Beauty knutschend mit Sängerin Miley Cyrus (26) im Italien-Urlaub gesichtet. Und auch Brody scheint es nach der Trennung nicht langsam anzugehen und schon wieder Lust auf Dating zu haben. Der Reality-TV-Star soll sich in ein Victoria's Secret-Model verguckt haben und scheint bei ihr Ablenkung von dem Trennungsdrama zu finden!

Wie TMZ berichtet, komme Brody überraschend gut mit den Aufnahmen von seiner Ex und der Musikerin klar. Grund dafür soll das Topmodel Josie Canseco sein. Ein Informant offenbarte dem Magazin, dass sich die beiden zuletzt häufig gesehen hätten und sie wie "ein gutes Match" wirken würden. Die Laufstegschönheit und der DJ sollen sich auf der Pressetour zur neuen "Hills"-Staffel in New York kennengelernt haben.

Bei einer Hotelparty hätten Brodys Co-Stars Frankie Delgado und Brandon Lee (23) die beiden einander vorgestellt. Laut einem Informant sollen die zwei in den letzten Wochen viel Zeit miteinander verbracht und sich auch geküsst haben. Scheinbar würden sie die Dinge etwas langsamer angehen lassen, doch es sei klar, dass sie "romantisch miteinander involviert" seien.

Getty Images Brody Jenner und Kaitlynn Carter im Juni 2019 in Los Angeles

Instagram / josiecanseco Josie Canseco im Juli 2019

Getty Images Brody Jenner im Februar 2019 in West Hollywood

