Was hatte es mit dem Flirt zwischen Chris Manazidis und Eva Benetatou (27) auf sich? Seit einigen Tagen sitzen die beiden gemeinsam im Promi Big Brother-Haus – und in der vergangenen Folge hat es heftig gekracht. Am Anfang hatte das Ganze aber noch ganz anders ausgesehen: In den ersten Tagen wirkte es fast so, als würde etwas zwischen dem YouTuber und dem Bachelor-Babe laufen. Genau davon waren seine Bullshit TV-Kollegen C-Bas und Phil ziemlich überrascht: Immerhin hat Chris eine Freundin!

"Der Chris ist vergeben. Das hat Eva ja selbst schon gesagt, deswegen hab ich das von Anfang an nicht verstanden", erklärte sein YouTube-Kumpel C-Bas bei Promi Big Brother 2019 - Die Late Night Show. Für die Zuschauer sah es lange so aus, als würde es zwischen Eva und Chris funken. Schließlich ließ er sich von der brünetten Beauty sogar massieren. Phil und C-Bas sind sich aber sicher, dass da überhaupt nichts dran war.

Von den Massage-Bildern dürften aber sicherlich nicht nur die Bullshit TV-Jungs überrascht gewesen sein: Eva ist schließlich auch in festen Händen. Was ihr Freund wohl zu dem vermeintlichen Flirt mit Chris sagt?

Promi Big Brother, Sat.1 Chris Manazidis im "Promi Big Brother"-Sprechzimmer des Campingplatzes

Promi Big Brother, Sat.1 Evanthia Benetatou bei "Promi Big Brother"

Getty Images Chris Manazidis, YouTuber

