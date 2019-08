Was hat Andreas Gabalier (34)? Am Wochenende schockte der Volksmusiker seine Fans: Er musste wegen einer Lebensmittelvergiftung ins Krankenhaus! Er könne keine Flüssigkeit aufnehmen und habe sechs Kilo verloren, doch er hoffe, schnell wieder auf die Beine zu kommen, ließ er seine Follower im Netz wissen. Doch Andreas muss noch etwas Geduld aufbringen: Der Schlagerstar darf die Klinik noch nicht verlassen und hat Auftrittsverbot!

Diese Zwangspause ist besonders ärgerlich für den 34-Jährigen, weil er ein Konzert absagen musste – zum ersten Mal in seiner Karriere! In einem Video auf Facebook entschuldigte er sich deswegen ausgiebig bei seinen Fans und gab gleichzeitig ein Update zu seinem Gesundheitszustand: "In meinem Körper gleich zwei unterschiedliche Keime oder Vieren abarbeiten, die mich komplett lahmgelegt haben. Ich hänge immer noch am Tropf." Und selbst wenn es ihm morgen besser gehen sollte, habe er von den Ärzten ein striktes Auftrittsverbot erhalten, um keine Herzschäden davon zutragen.

Seine Fans zeigen in den Kommentaren großes Verständnis für den erkrankten Sänger: "Gute Besserung! Gesundheit geht vor und wir alle möchten dich fit und gesund wieder haben", "Wir wünschen dir eine schnelle Genesung" und "Mach dir keinen Kopf", schreiben zum Beispiel drei Anhänger des "Hulapalu"-Interpreten.

Patrick Hoffmann/WENN.com Andreas Gabalier bei der Jose Carreras Gala

Facebook / Andreas Gabalier Volksmusiker Andreas Gabalier

P.Hoffmann/WENN.com Andreas Gabalier beim Dresdner SemperOpernball 2019

