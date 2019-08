Klares Statement von Olivia Jade Giannulli (19)! In den vergangenen Monaten hatten vor allem ihre Eltern für Schlagzeilen gesorgt: Lori Loughlin (55) und Mossimo Giannulli sind in einen Bestechungsskandal verwickelt. Die Schauspielerin und ihr Ehemann sollen viel Geld dafür bezahlt haben, dass ihre Töchter einen Platz an einer Elite-Uni bekommen. Seitdem ranken sich Gerüchte um die Familie. Auf die scheint Olivia aber keine Lust mehr zu haben: Mit einem Mittelfinger-Pic meldete sie sich im Netz zurück.

Seit März herrschte bis auf einen Geburtstagsgruß für Lori gähnende Leere auf dem Instagram-Profil der Influencerin. Die Social-Media-Pause hat die 19-Jährige nun mit einem Bild beendet, mit dem sie offenbar deutlich machen will, was sie von den Spekulationen der vergangenen Wochen hält: Mit einem coolen Outfit und einem verschmitzten Lächeln hält Olivia auf dem Foto beide Mittelfinger in die Kamera und verlinkte einige große amerikanische und britische Medien. Das Ganze versah sie noch mit den Hashtags #close, #source und #says (zu Deutsch: enger Vertrauter sagt) und machte klar: Sie hat die Nase voll von den andauernden Gerüchten.

Und von denen hatte es viele gegeben. Unter anderem wurde gemunkelt, dass die Beziehung von Mutter und Tochter durch den Skandal gelitten haben soll. Dass das Gegenteil der Fall ist, bewies Olivia mit einer Throwback-Aufnahme zu Loris Geburtstag: "Einen Tag zu spät. Happy Birthday. Ich liebe dich so sehr."

