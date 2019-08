Bei Nikkie Tutorials (25) und ihrem Verlobten Dylan startete die Liebesgeschichte erst beim zweiten Anlauf! Momentan könnte die Beauty-Influencerin nicht glücklicher sein, denn ihr Partner hat ihr im gemeinsamen Italien-Urlaub einen Heiratsantrag gemacht. Normalerweise hält die Blondine ihr Beziehungsleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Aber nun, als zukünftige Ehefrau, kann sie ihr Glück kaum noch für sich behalten: In einem Clip schildert sie erstmals, wie sie ihren Liebsten kennengelernt hat – denn das war mit einigen Hürden verbunden!

In einem aktuellen YouTube-Video plaudert die 25-Jährige aufgeregt aus dem Nähkästchen. Ihren Freund habe sie über gemeinsame Bekannte kennengelernt: "Ich habe schon immer gedacht, dass Dylan ein sehr gut aussehender Typ ist, also hab ich ihm aus Spaß geschrieben, um zu schauen, wie er reagiert", erinnert sie sich in dem Schmink-Clip. Als er dann aber nicht regelmäßig geantwortet habe, habe die gebürtige Niederländerin die Sache abgehakt. Dabei sei der Grund für die Zurückhaltung gar kein Desinteresse gewesen: Ihr Liebling war einfach davon ausgegangen, dass sie schon vergeben sei.

Als die Turteltauben dann vor rund einem Jahr endlich klären konnten, dass Nikkie tatsächlich Single gewesen ist, begannen die beiden sofort, sich ernsthaft zu daten und haben bis heute nicht mehr damit aufgehört. Ihr Partner habe dabei vor allen Dingen eines in ihr bewirkt: "Er hat es geschafft, dass ich mich so selbstbewusst fühle, so schön und so stark. Ich war immer schon unsicher. Die meiste Zeit habe ich nicht an mich geglaubt und er hat das geändert."

Instagram / nikkietutorials Dylan und Nikkie Tutorials im August 2019

Instagram / nikkietutorials Nikkie Tutorials, Beauty-YouTuberin

Instagram / nikkietutorials Nikkie Tutorials und ihr Freund, Januar 2019

