Jetzt muss sie doch zahlen! Zu ihrem 27. Geburtstag ließ es Cathy Hummels (31) mit Freunden und Verwandten in dem Restaurant "Meisterhäuschen" in Dortmund ordentlich krachen. Am Ende standen satte 1006,40 Euro auf der Rechnung – doch die soll die Designerin bislang nicht beglichen haben. Das Amtsgericht München verurteilte die 31-Jährige daraufhin zur Zahlung des offenen Betrags. Gegen das Urteil legte Cathy zwar Berufung ein – doch nun zog sie diese wieder zurück.

Ihre Berufung begründete die Frau von Mats Hummels (30) zu Beginn des Jahres gegenüber Bild noch so: "Ich kann nur sagen, dass ich ein Verfechter von Fairness bin und mir so etwas nicht gefallen lasse. Ich bezahle grundsätzlich immer meine Rechnungen!" Doch nun zog sie ihre Berufung zurück, eine Begründung für diese Entscheidung gab die Beauty bislang nicht.

Durch die Rücknahme der Berufung ist das Urteil des Amtsgerichts jetzt rechtskräftig und Cathy muss den vollen ausstehenden Betrag samt Zinsen an das Lokal zahlen. Ein Sprecher des Landgerichts München erklärte Bild abschließend: "Das Verfahren hat sich durch Rücknahme der Berufung erledigt."

Getty Images Cathy Hummels im Juni 2018

ActionPress / Wenzel, Georg Cathy Hummels 2019 in Berlin

ActionPress / Defrance Cathy Hummels im Juli 2019

