Bei Severino Seeger läuft es momentan alles andere als rund! Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der DSDS-Sieger von 2015 und seine Frau Rea sich getrennt haben – und das nach fünf gemeinsamen Ehejahren. Doch nicht nur privat scheint der Musiker eine Krise zu durchleben. Auch beruflich hatte der 32-Jährige schon mal bessere Zeiten: Statt im Tonstudio steht Severino nun anscheinend hinterm Tresen eines Imbissstandes.

Wie Bild berichtet, arbeitete der Vater einer kleinen Tochter am vergangenen Samstag bei einem Festival in Hessen an einem Fast-Food-Stand, der thailändische Nudelgerichte anbot. Es gibt sogar ein Foto, das den Sänger in Aktion zeigt. Allerdings soll dieser Job nur ein Freundschaftsdienst gewesen sein, wie Severino auf Anfrage der Zeitung erklärte. "Ich habe kein Geld dafür bekommen", stellte er klar.

Eine Karriere als Gastronom scheint der Ex-Castingshow-Kandidat also nicht anzustreben. Aber so richtig erfolgreich ist seine Laufbahn als Musiker offenbar auch nicht. Seit seinem Sieg bei DSDS vor vier Jahren wurde es ziemlich ruhig um den Frankfurter. Er hat zwar immer noch kleinere Auftritte, doch in den Charts hört man schon seit Langem nichts mehr von ihm. Würdet ihr euch über neue Songs von Severino freuen? Stimmt ab!

Getty Images Severino Seeger und seine Frau Rea bei "Let's Dance" 2015

Instagram / severino_official_ Severino Seeger im August 2019

Sascha Steinbach / Getty Severino Seeger bei "Let's Dance"

