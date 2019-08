Was ist nur mit Riccardo Simonetti los? Der Blogger gehört eigentlich zu den wohl aktivsten Influencern im Netz: Tagtäglich versorgt der Lockenkopf seine Fans mit Updates aus seinem Leben oder coolen Fashion- und Styling-Tricks. In zahlreichen Videos oder mit Foto-Postings wendet er sich dabei regelmäßig direkt an seine Community. Doch nun sorgen sich seine Follower um den Kreativkopf – denn Riccardo scheint seit Tagen nicht mehr auf Social Media aktiv zu sein!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Bartträger vor sechs Tagen den letzten Beitrag, in seiner Story herrscht ungewohnte Leere. Für Riccardos Bewunderer ein Grund zur Sorge: "Du fehlst!", "Wo ist er nur… hoffentlich ist alles ok!" und "Ich hoffe, bei Riccardo ist alles gut. Sonst hat er einen immer begleitet und jetzt ist hier Funkstille...", häufen sich die beunruhigten Kommentare.

Doch ist die Unruhe der Fans eventuell unbegründet – und der gebürtige Bayer gönnt sich nur eine wohl verdiente Handy-Pause? Schließlich schilderten in den vergangenen Wochen immer mehr Influencer und Promis, wie sehr sie eine Auszeit von den sozialen Medien bräuchten. Diese Vermutung hegen nun auch einige von Riccardos Followern.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Influencer

Getty Images Riccardo Simonetti im Juli 2019 in Berlin

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Influencer

