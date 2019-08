Bullshit-TV-Support für Chris Manazidis! Der YouTube-Star wohnt seit knapp einer Woche im Promi Big Brother-Container. Aktuell sorgt der Tattoo-Fan mit einem heftigen Streit für Aufsehen: Die ihm zu Beginn noch so sympathische Evanthia Benetatou (27) geht Chris mittlerweile ganz schön auf den Keks, und das macht der Lockenkopf im TV auch deutlich – von Eva kassiert er im Gegenzug einige Beleidigungen. Chris hält mit seiner Meinung eben nicht hinterm Berg – und genau diese Authentizität findet sein Kumpel und YouTube-Kollege C-Bas richtig stark!

"Er ist er selbst und das ist das Einzige, was für uns zählt. Er verstellt sich nicht und spielt keine Spielchen, um im Haus oder auch hier draußen jemandem zu gefallen. Chris bleibt sich treu", stellte C-Bas gegenüber Promiflash klar. Sebastian, wie der Netz-Entrepreneur bürgerlich heißt, vermutete schon vor Chris' Teilnahme, dass sein Kumpel polarisieren könnte. Doch seine uneingeschränkte Ehrlichkeit bringe laut C-Bas auch frischen Wind ins Haus: "Chris wählt eben nicht den bequemsten Weg, wenn ihn etwas stört. Er nennt die Dinge beim Namen und spricht an, was ihm nicht passt. Ich habe das Gefühl, dass sowohl die Bewohner als auch die Zuschauer das langsam verstehen und zu schätzen lernen."

Und vor allem die Fans des Webvideo-Produzenten seien begeistert von ihm und fänden Chris' Art cool. "Die Community steht voll hinter Chris und supportet ihn", fügte C-Bas im Promiflash-Gespräch an.

Promi Big Brother, Sat.1 Chris Manazidis bei "Promi Big Brother" 2019

Getty Images Chris und C-Bas, YouTube-Stars

Promi Big Brother, Sat.1 Chris Manazidis im "Promi Big Brother"-Sprechzimmer des Campingplatzes

Wie findet ihr es, dass Chris kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn ihm etwas nicht gefällt? Ich finde das erfrischend und echt toll! In manchen Situationen könnte er sich etwas zurückhalten. Abstimmen Ergebnis anzeigen



