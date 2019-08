Prominenter Support für Joey Heindle (26)! Bei Promi Big Brother muss der Musiker momentan ganz schön einstecken, denn nicht all seine Konkurrenten sind ihm wohlgesonnen. Dass er seit Staffelstart auf der Luxus-Seite wohnt, ist vielen Bewohnern ein Dorn im Auge. Zlatko Trpkovski (43) und Lilo von Kiesenwetter holten bereits zum verbalen Rundumschlag aus. Doch Vorjahresgewinnerin Silvia Wollny (54) hat den Sänger ganz fest in ihr Herz geschlossen.

Im vergangenen Jahr saß die Elffach-Mutti noch selbst im Container, in diesem Jahr verfolgt sie das wilde Treiben vor der heimischen Mattscheibe mit. Und was sie da sieht, gefällt ihr ganz und gar nicht. Dass alle auf Joey rumhacken, kann die TV-Blondine überhaupt nicht verstehen. "Einfach nur knuffig, dass er versucht, es allen recht zu machen und ich habe echt Mitleid, dass er von einigen so behandelt wird. Ich bin definitiv #TeamJoey", schrieb sie auf Facebook.

Tatsächlich ist der 26-Jährige auch der absolute Liebling der Promiflash-Leser! In zahlreichen Umfragen bekam der Dschungelcamp-Sieger von 2013 die meisten Stimmen. Ob er sich am Ende den Titel und das Preisgeld schnappt, zeigt sich erst am kommenden Freitag im großen Finale von "Promi Big Brother".

Sat. 1 Zlatko Trpkovski und Joey Heindle

SAT.1/Willi Weber Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Siegerin 2018

Promi Big Brother, Sat.1 Joey Heindle in der vierten "Promi Big Brother"-Folge

