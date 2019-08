Tobias Wegener und Janine Pink sind in rasantem Tempo auf Kuschelkurs! Der Love Island-Hottie und die ehemalige Köln 50667-Darstellerin können im Promi Big Brother-Conainer kaum die Finger voneinander lassen. Für Tobis Ex Natascha Beil ein ungewohntes Bild: Immerhin glaubt sie, dass der trainierte Beau zunächst auftauen muss, bevor er sich seiner Leidenschaft hingeben kann. Sie ahnt bereits, woran diese feurige Entwicklung liegen könnte!

Natascha und Tobi gingen 2018 als Paar von der TV-Liebesinsel und trennten sich kurze Zeit später. Einer der Gründe sei seine Zurückhaltung in puncto Romantik gewesen! Umso erstaunlicher sei es nun für die Frankfurterin, wie ihr Verflossener mit Janine Vollgas gibt: "Tobi braucht eigentlich ein bisschen, bis er warm wird. Der ist nicht so schnell. Darum wundert mich das auch, dass das jetzt alles so schnell passiert", beteuerte Natascha in der Late Night Show auf Sixx. Ihr gegenüber sei er mit angezogener Handbremse gefahren: "Der ist nicht von der schnellen Gruppe."

Doch wieso zeigt sich Tobi nun von einer ganz anderen Seite? "So eine Liebessituation ist natürlich das, was der Zuschauer gerne sieht", meinte die Blondine und fügte hinzu: "Wenn die zwei sich jetzt wirklich gefunden haben, ist es für den Zuschauer optimal, weil dann ist was Spannendes da."

Sat.1 / Promi Big Brother Janine Pink und Tobias Wegener bei "Promi Big Brother" 2019

RTL II / Magdalena Possert Tobias Wegener und Natascha Beil

Sat.1 / Promi Big Brother Tobias Wegener und Janine Pink bei "Promi Big Brother" 2019

