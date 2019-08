Fällt Janine Pink eigentlich gar nicht in Tobias Wegeners Beuteschema? Die Seriendarstellerin und der Kuppelshow-Beau geben im Promi Big Brother-Container Vollgas. Küssen im Bett, kuscheln in der Badewanne – langsam, aber sicher sieht die Liaison der beiden ziemlich ernst aus. Dabei dürfte Janine gar nicht Tobis Typ sein. Seine Ex Natascha Beil ist jedenfalls verwundert – besonders ihr Dialekt müsste ihm über einen längeren Zeitraum eigentlich auf die Nerven gehen.

Würde der Love-Island-Hottie unter anderen Umständen gar nicht auf Janine stehen? "Also eigentlich so, wie ich ihn kennengelernt habe, ist sie nicht sein Typ", analysierte Natascha in der Late Night Show auf Sixx und erklärte: "Er hat mich gedatet bei 'Love Island' und noch die Janina, die auch blond war. Also es waren zwei Blondinen." Und an noch etwas nehme der Düsseldorfer üblicherweise Anstoß: am sächsischen Akzent! Der sei für ihn ein absoluter Abturner, erklärte er wohl bereits vergangenes Jahr, während seiner Teilnahme auf der TV-Liebesinsel.

Ob auch Janines laute, direkte Art noch zum Problem für den eher introvertierten und ruhigen Sonnyboy Tobi werden könnte? Love Island-Gesicht Chethrin Schulze (27) ist da etwas zuversichtlicher: "Bei Tobi muss es einfach passen. Janine hat auch ruhige Momente, die schreit ja nicht immer rum."

Sat.1 / Promi Big Brother Janine Pink und Tobias Wegener bei "Promi Big Brother" 2019

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil und Tobias Wegener

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

