Diese Nachricht geht durch Mark und Bein: Der Köln 50667-Darsteller Ingo Kantorek (✝44) und seine Frau Suzana sind in der Nacht zu Freitag bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Ingo selbst verstarb direkt an der Unfallstelle, seine Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert – dort erlag sie ihren Verletzungen. Suzana war alles im Leben des TV-Darstellers. In einem Promiflash-Interview verriet der Bartträger, wie wichtig ihm die Mutter seines Sohnes ist.

"Ich bin sehr glücklich, es war eine lange, schwere Zeit am Anfang. Ich bin seit 1999 mit meiner Frau zusammen, seit 2001 verheiratet, wir haben einen Sohn, der mittlerweile studiert", fasst Ingo sein Liebesglück im Promiflash-Interview zusammen. Die ersten vier Jahre von "Köln 50667" waren eine harte Probe für die junge Familie, da der Vater nur hin und wieder am Wochenende zu seinen Liebsten konnte. Dann holte der Serienheld seine Frau und seinen Sohn nach Köln, sie ließen sich auf dem Land nieder.

Die beiden seien sein Fels in der Brandung, sein Ausgleich zu dem Drehstress der Reality-Soap: "Wir wohnen jetzt ein bisschen größer, auch schön mit einem Garten. Idyllisch mit einem Kamin im Wohnzimmer", verriet Ingo weiter.

Instagram / ingo_kantorek Ingo und Suzana Kantorek

Instagram / denis_cey Ingo Kantorek (rechts) mit seiner Frau Suzanna und ihrem Sohn Denis

Instagram / denis_cey Ingo Kantorek (mitte) mit seiner Frau Suzana und seinem Sohn Denis



