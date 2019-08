In diese Körper wurde einiges investiert! Auch in der aktuellen Promi Big Brother-Staffel leben wieder einige bekannte Gesichter für zwei Wochen unter einem Dach. Dieses Jahr wurde allerdings das Haus gegen ein Zelt getauscht, denn das Motto der Sendung ist dieses Jahr: Camping. So natürlich, wie die Umgebung beim Zelten ist, sind die Körper einiger Damen allerdings nicht mehr. Diese PBB-Bewoherinnen geben zu, ein wenig nachgeholfen zu haben!

1. Ginger Costello-Wollersheim

Ginger macht keinen Hehl daraus, beim Beauty-Doc gewesen zu sein. Sie geht auf ihrem Instagram-Kanal ganz offen mit dem Thema um und postet sogar Vorher-Nachher-Bilder von ihrer operierten Nase. Bezüglich der häufigen Vergleiche zwischen ihr und Berts Ex Sophia Vegas (31) ging sie auch auf ihre Brustvergrößerung ein. "Wann sie ihre Brüste hat machen lassen, weiß ich nicht. Ich habe meine zumindest schon ewig!"

2. Evanthia Benetatou

Auch sie gibt gerne zu, einen Schönheitseingriff hinter sich zu haben: Evanthia (27) zeigt ihre Lippen auf Instagram vor und nach dem Unterspritzen. Dazu schreibt sie: "Ich bin der Ansicht, es ist am wichtigsten, dass man sich selbst gefällt und in erster Linie mit sich selbst zufrieden ist. Genau das bin ich!"

3. Theresia Behrend-Fischer

Den wohl ungewöhnlichsten Eingriff unter den Promi-Camperinnen hat Theresia vornehmen lassen. Die Ex-Germanys Next Topmodel-Kandidatin ließ sich nämlich die Beine brechen, um sie zu verlängern! Nach der OP ist sie ganze 8,5 Zentimeter größer als zuvor.

© SAT.1/Marc Rehbeck Ginger Costello bei "Promi Big Brother" 2019

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Mai 2019

Anzeige

Actionpress/ Nicole Kubelka / Future Image Theresia Fischer beim Joyn Launch Event im ewerk in Berlin, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de