Sieben Tage lang musste Evanthia Benetatou (27) im Promi Big Brother-Camp auf dem kalten Zeltboden schlafen und mit wenig Nahrung zurechtkommen. Während ihres einwöchigen Aufenthalts im Container litt die brünette Beauty dann auch noch an Verdauungsproblemen. Ein Zustand, der an der ehemaligen Bachelor-Zweitplatzierten nicht spurlos vorbeiging. Nach ihrem Exit erklärte Eva jetzt gegenüber Promiflash: Ihre Familie war erschrocken über ihre Gewichtsabnahme!

Die eh schon schlanke Eva nahm während ihrer Zeit im Haus drei bis fünf Kilo ab. Zwar sei ihr dieser enorme Gewichtsverlust zuerst gar nicht so aufgefallen, beim Wiedersehen mit ihrer Familie sei dann aber der Schock groß gewesen. "Ich habe das, während ich im Container war, gar nicht so richtig realisiert, aber zu Hause, nachdem mich meine Familie und Freunde gesehen haben, waren sie schockiert, wie viel ich abgenommen habe", offenbarte die 27-Jährige im Interview mit Promiflash.

Nach ihrem Rauswurf wolle sich Eva erst einmal ausruhen und dann wieder trainieren und richtig essen, um schnell wieder fit zu werden, erklärte die Griechin abschließend. Hättet ihr gedacht, dass die Bewohner des Camps innerhalb so kurzer Zeit so viel an Gewicht verlieren? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou in Düsseldorf, Juli 2019

© SAT.1 Evanthia Benetatou bei "Promi Big Brother 2019"

Getty Images Evanthia Benetatou im Juli 2019

