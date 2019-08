Joe Jonas startete im Privatjet in sein neues Lebensjahr! Am Donnerstag wurde der Musiker – kaum zu glauben, aber wahr – 30 Jahre alt. Seine Frau Sophie Turner (23) und seine Brüder Nick (26) und Kevin (31) hinterließen ihm im Netz rührende Glückwünsche. Aber nicht nur das: Sie feierten den Ehrentag des Sängers auch gemeinsam – und zwar hoch über den Wolken im Flugzeug!

In seiner Instagram-Story gewährte das Jonas Brothers-Küken Nick seinen Followern Einblicke in die B-Day-Party seines älteren Bruders. Zusammen mit Joes Frau Sophie und ein paar Crew-Mitgliedern feierten sie während eines Flugs zu dem Taio Cruz-Hit "Dynamite". Der Grund für die ungewöhnliche Location? Die Band hatte am Mittwoch einen Gig in North Carolina und war gerade auf dem Heimweg, als Joes Geburtstag anbrach. Die Stimmung konnte dies nicht trüben – im Gegenteil: Alle schienen sich bestens zu amüsieren.

Nach der wilden Sause ließ es sich Nick schließlich nicht nehmen, seinem Bruder noch ein paar zuckersüße Zeilen zu widmen. Zu einem gemeinsamen Foto, das vermutlich bei Nicks Hochzeit mit Priyanka Chopra (37) entstanden, schrieb er: "Mein Bruder. Mein bester Freund. Herzlichen Glückwunsch, Joe. Ich liebe dich." Das Geburtstagskind reagierte mit einem Herz-Emoji.

Actionpress/ SIPA PRESS Sophie Turner und Joe Jonas bei der "Dark Phoenix"-Premiere, Juni 2019

Getty Images Die Jonas Brothers bei einem Auftritt in New York

Instagram / joejonas Nick und Joe Jonas auf Ibiza

