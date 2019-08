Endlich bekommt Joey Heindle (26) Rückendeckung! Der Sänger musste bei Promi Big Brother in den vergangenen Tagen einige Mobbing-Attacken einstecken: Erst lästerte YouTuber Chris Manazidis über den ehemaligen DSDS-Star und zweifelte seine Authentizität an. Dann wandte sich auch noch die Big Brother-Legende Zlatko Trpkovski (43) von dem Ex-Dschungelkönig ab und kündigte ihm die Freundschaft. Nun meldete sich Joeys Freundin Ramona Elsener zu Wort: Sie nimmt ihren Partner in Schutz!

Die Eiskunstläuferin stellte in Promi Big Brother – Die Late Night Show klar, dass ihr Freund keine Rolle spiele, sondern sehr wohl authentisch sei. "Er ist wirklich immer so. Er hat vieles erlebt in seinem Leben. Er möchte einfach Frieden, er möchte einfach mit Leuten auskommen", sagte sie. Die Sticheleien gegen ihre bessere Hälfte gingen auch an Ramona nicht spurlos vorbei: "Ich muss sagen, heute habe ich ein paar Tränen in der Sendung vergossen. Ich bin echt schockiert." Es herrsche so ein Durcheinander, weil so viele Leute Schmarrn erzählen würden.

Glaubt Ramona, dass Joey die Streitsituation im Container aushalten wird? "Auch wenn er schwach wirkt, er ist eigentlich stark", äußerte sie sich dazu bestimmt. Er habe seinen eigenen Charakter und er lasse sich auch nicht von anderen einreden, dass sein Charakter schlecht sei, führte sie außerdem aus.

Sat.1 / Promi Big Brother Joey Heindle bei "Promi Big Brother"

Instagram / joeyheindle Joey Heindle und Freundin Ramona

© SAT.1/Marc Rehbeck Joey Heindle, "Promi Big Brother"-Kandidat 2019

