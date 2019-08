Jetzt spricht Chris Manazidis aber Tacheles! Die Nerven im Promi Big Brother-Container liegen jetzt, nach über einer Woche, langsam blank. Vor allem von Joey Heindle (26) scheinen die Co-Bewohner mächtig genervt zu sein. Nachdem Zlatko Trpkovski (43) ihm bereits die Freundschaft kündigte, geigt nun Chris Joey ordentlich die Meinung. Der YouTuber macht deutlich: Er zweifelt ganz stark an der Authentizität des Sängers!

Nach dem Live-Duell am Freitag musste Joey ins Zeltlager ziehen und suchte danach rasch das Gespräch mit Chris, um zu klären, wo er bei ihm steht. Doch statt beruhigt zu werden, bekommt der 26-Jährige eine ordentliche Ansage: "Ich habe in der letzten Woche ein, zwei Reaktionen von dir mitbekommen, wo ich dachte, der Dude ist vielleicht nicht der, für den er sich ausgibt! Vielleicht ist das eine Rolle. [...] Du weinst jeden Tag, das kann doch nicht sein." Joey erklärte daraufhin, dass er seine Freundin schrecklich vermisse. Auf Verständnis stößt er damit aber nicht: "Natürlich bist du so, wie du bist. Aber pack’ doch mal die Eier in den Sack." Und Joey? Dem kommen bei dieser Aussage direkt noch mal die Tränen.

Während im Camp ordentlich Stimmung gegen den Dschungelkönig gemacht wird, erfährt er allerdings viel Support von außerhalb. Die Vorjahressiegerin Silvia Wollny (54) hat keinen Zweifel an Joeys Realness und ist schlichtweg schockiert vom Verhalten der anderen Teilnehmer. "Bevor Joey eine Ameise kaputt tritt, geht der einen Drei-Kilometer-Umweg", erklärte sie in der Live-Show.

Promi Big Brother, Sat.1 Chris Manazidis und Joey Heindle bei "Promi Big Brother"

Sat.1 / Promi Big Brother Chris Manazidis bei "Promi Big Brother" 2019

Promi Big Brother, Sat.1 Joey Heindle in der achten "Promi Big Brother"-Folge

