Er will offenbar alles tun, um seine Ehefrau nicht zu verlieren! In der Vergangenheit hatte Wayne Rooney (33) immer wieder für Schlagzeilen gesorgt – und das nicht wegen seiner sportlichen Erfolge. Neben vielen mutmaßlichen Fehltritten mit anderen Frauen sollen auch seine dauernden Alkohol-Eskapaden zu Streit mit seiner Liebsten Coleen (33) geführt haben. Für seine Partnerin wagt Wayne jetzt einen großen Schritt: Er will für immer auf Alkohol verzichten!

Bereits vor einigen Tagen hatte das Gerücht die Runde gemacht, dass der Fußballer seinen Vertrag mit D.C. United in den USA nicht verlängern lassen will. Der Grund: Coleen soll sich in dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten nicht wohlfühlen und wolle mit Kind und Kegel zurück nach England. Dort hält sich die vierfache Mama inzwischen offenbar auch wieder auf. Wayne soll laut The Sun im Oktober ebenfalls nach Hause kommen. Bis zu seiner Rückkehr suche er aber Hilfe bei einem Berater. Sein Ziel: Keinen Tropfen Alkohol mehr trinken. Ob er mit dem Verzicht auf eine dauerhafte Versöhnung mit Coleen hofft?

Dem scheint, wenn man einem Mirror-Insider glauben kann, nichts mehr im Weg zu stehen: Coleen habe sogar nichts dagegen, dass sie und ihr Mann noch einmal über Nachwuchs sprechen würden. “Mehr als alles andere in der Welt liebt sie es, Mutter zu sein und sie denkt, dass sich ihre Familie noch vergrößern könnte”, so die Quelle.

Instagram / waynerooney Wayne und Coleen Rooney

Anzeige

Getty Images Wayne Rooney bei seinem letzten Länderspiel am 15. November 2018

Anzeige

Instagram / coleen_rooney Wayne und Coleen Rooney mit ihren Kindern im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de