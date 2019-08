Erschreckende Kilo-Ansage für Anne Hathaway (36)! Die Schauspielerin feierte ihren großen Durchbruch im Jahr 2001 mit ihrer Rolle in "Plötzlich Prinzessin" und gehört heute zu den bekanntesten Gesichtern in Hollywood. Die Oscar-Preisträgerin stand allerdings bereits Ende der 90er-Jahre zum ersten Mal vor einer Kamera. In einem Interview erinnert sich Anne jetzt an die Anfänge ihrer Karriere: Ihr wurde einmal gesagt, sie dürfe nicht mehr zunehmen!

"Als ich 16 Jahre alt war, wurde mir gesagt: 'Herzlichen Glückwunsch, du hast die Rolle. Ich sage nicht, dass du abnehmen musst. Ich sage nur, nimm nicht zu'", erzählte Anne in einem Allure-Interview für die aktuelle September-Ausgabe und schob hinterher: "Was natürlich bedeutet, dass man abnehmen soll." Um welchen Job es dabei aber genau ging, offenbarte die werdende Mama nicht. Geschichten wie diese gehören für die 36-Jährige zum Glück aber mittlerweile der Vergangenheit an, wie eine weitere Story von Anne bewies.

Erst vor Kurzem wurde sie von Ane Crabtree, ihrer Kostümbildnerin aus dem Film "The Last Thing He Wanted", gefragt, wie ihr Körper auf ihre Periode reagiere, damit sie Anpassungen an den Outfits vornehmen könne: "Es war einfach so eine schöne Sache." Dennoch sei sie vorsichtig mit ihrem Lob an den Veränderungen in Hollywood: "Es gibt so viel mehr Body-Inklusivität – was großartig ist, aber dünn zu sein ist definitiv immer noch die 'normale' Erwartung."

Getty Images Anne Hathaway, Schauspielerin

Getty Images Anne Hathaway, Schauspielerin

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Anne Hathaway in New York City

